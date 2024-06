Detran Goiás faz alerta importante para profissionais que podem ganhar até R$ 6 mil mensais

Processo pode ser feito de forma online e tem validade de 02 anos

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2024

Fachada do Detran. (Foto: Detran)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) emitiu um alerta importante para os profissionais credenciados nos Centros de Formação de Condutores.

Conforme o comunicado, não haverá prorrogação no prazo de credenciamento para renovação de instrutores e diretores do órgão. Os salários para esse cargo podem chegar até R$ 6,3 mil.

Segundo o Detran, os profissionais participantes devem se atentar aos prazos, pré-requisitos e à documentação necessária fim de evitar possíveis intercorrências, além de fazer o pedido em até 90 dias.

De acordo com o departamento, aqueles que ainda não estão com o curso de atualização validado devem realizar a ação antes do prazo de encerramento das credenciais.

O processo pode ser feito de forma online e tem validade de 02 anos.

A lista completa da documentação necessária pode ser acessada aqui.