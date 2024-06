Morre jovem atingido por tiro em churrasquinho da Vila Jaiara

Crime teria sido praticado por dois homens, que passaram pelo local e uma moto com placa tampada

Samuel Leão - 13 de junho de 2024

Juan Pablo foi atingido no tórax. (Foto: Reprodução)

Juan Pablo Alves Leal da Conceição, de 21 anos, foi a óbito na madrugada desta quinta-feira (13) no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Ele foi atingido por um tiro no tórax enquanto estava em um churrasquinho da Vila Jaiara, na última terça-feira (11).

O crime teria sido praticado por dois homens, que passaram pelo local em uma moto, com a placa tampada, e alvejaram a vítima e outro indivíduo, acertando-os nas costas e tórax. Logo na sequência, os suspeitos evadiram o local.

O caso aconteceu por volta das 21h, e teria sido motivado por uma dívida de festa entre as partes, avaliada em cerca de R$ 400. Após serem atingidos, os jovens foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Heana.

Ambos chegaram em estado grave à unidade, e Juan Pablo teve que ser submetido a cirurgias. Apesar dos cuidados recebidos, após quase dois dias, ele não resistiu e foi a óbito.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local do crime, onde identificaram cápsulas dos projéteis caídas no chão. O estabelecimento ainda tinha câmeras de segurança, mas as mesmas não estavam funcionando.

O caso foi registrado como homicídio consumado, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).