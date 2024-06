Passeata ‘Sou do bem, sou de Deus’ trava ruas do Jundiaí

Vias do bairro foram interditadas para apoiadores da Campanha Pela Paz

Thiago Alonso - 13 de junho de 2024

Passeata reuniu centenas de manifestantes em Anápolis (Foto: Reprodução/Instagram)

Dezenas de manifestantes se uniram para a passeata “Eu sou do bem, sou de Deus”, na noite desta quinta-feira (13), percorrendo as avenidas Pinheiro Chagas e São Francisco, em torno do Parque Ipiranga, no Jundiaí, em Anápolis.

Conforme relatos enviados ao Portal 6, a movimentação teve início por volta das 18h, travando o fluxo de veículos na região e causando diversos problemas no trânsito, atrapalhando moradores e trabalhadores que passam por ali.

“Eu estou tentando passar aqui desde as 18h20 e está até agora parado. Não tem como sair do lugar”, se queixou uma testemunha, que pediu para não identificada.

Conforme imagens divulgadas pelas redes sociais, a passeata está sendo escoltada pela Polícia Militar (PM), com organizadores do evento discursando em meio às pessoas.

A iniciativa, que faz parte da “Campanha da Paz”, já foi realizada outras vezes no município.