Magno Oliver - 13 de junho de 2024

(Foto: Ilustração/Ricky Esquivel/Pexels)

Morar fora do Brasil e tentar uma nova vida, em um novo emprego é o sonho de muitos brasileiros. O que falta mesmo é a oportunidade e o país ideal para isso.

E agora ela chegou! A Suíça está passando por uma forte escassez de mão de obra em diversas áreas e resolveu exportar trabalho estrangeiro para tentar resolver esse problema.

Dessa forma, o país está incentivando a imigração e abriu oportunidades para falantes de português. A região é conhecida por ter um dos melhores salários e boas condições de trabalho da Europa.

Um dos melhores países do mundo para se viver está contratando pessoas que falam português

O país europeu é considerado um dos destinos mais requisitados para busca de vagas de emprego por conta da alta qualidade de vida e também bons salários praticados.

Sendo uma das regiões mais desenvolvidas e ricas, a Suíça atrai profissionais de várias áreas e qualificações diversas anualmente. Portanto, confira algumas das oportunidades disponíveis:

Assim, confira as áreas com vagas abertas para trabalho:

Supervisores de construção;

Gerentes de política e planejamento;

Profissionais associados de contabilidade;

Trabalhadores de isolamento;

Gerentes de vendas e marketing;

Trabalhadores de jardinagem e horticultura;

Estucadores;

Cabeleireiro;

Colocadores de concreto e finalizadores de concreto;

perfuradores de poços;

Ajudantes de cozinha;

Pedreiros;

Trabalhadores da construção civil;

Corretores comerciais;

Trabalhadores de engenharia civil.

A lista completa você encontra no portal da Rede EURES (clique aqui), trata-se de uma rede de cooperação cujo objetivo é facilitar a livre circulação de trabalhadores dentro da União Europeia.

O serviço também abrange Noruega, Islândia e Liechtenstein. Assim, para melhor tramitação no processo de conquista de uma vaga, a indicação é por meio da rede EURES, agências de recrutamento especializadas em emprego ou networking.

De acordo com o portal EURES, depois da vaga em vista, o próximo passo é a entrada no visto de trabalho, busca de passaporte válido, fotos de identificação, comprovantes de qualificação profissional e, dependendo do cargo, resultados de exames médicos.

Por fim, dependendo da vaga almejada, o processo pode passar por entrevista no consulado ou embaixada suíça no Brasil.

