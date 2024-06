Dominguinhos critica gestão Roberto Naves durante audiência pública sobre implementação da Loteria de Anápolis

"Estranhamente não vejo aqui nenhum representante", disse o presidente da Casa

Pedro Hara - 14 de junho de 2024

Dominguinhos durante audiência pública. (Foto: Reprodução/YouTube Câmara de Anápolis)

Durante audiência pública realizada nesta sexta-feira (14), para implementar a Loteria Municipal de Anápolis (Lotan), o presidente da Câmara, Domingos Paula (PDT), criticou a ausência de auxiliares da gestão Roberto Naves (Republicanos), como integrantes da Procuradoria do Município e do Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA).

“Estranhamente não vejo aqui nenhum representante do Poder Executivo. Todos foram convidados por ofício a participar junto conosco dessa audiência. O Procurador do Município, Dr. Carlos Alberto Fonseca. O presidente do ISSA, Eduardo Milke, também foi convidado. Eles me mandaram um ofício dizendo que não poderiam estar presentes, pois receberam o estudo no dia 11 e não teria tempo hábil para fazer uma avaliação do estudo”, criticou Dominguinhos.

Caso seja aprovada, 80% do dinheiro arrecadado será destinado para o ISSA e outros 20% para programas sociais nas áreas do esporte, cultura e turismo.