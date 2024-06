Motorista atropela frentista de posto de gasolina e foge sem prestar socorro, em Anápolis

Outros trabalhadores ainda tentaram impedir a saída do carro, mas não conseguiram

Samuel Leão - 14 de junho de 2024

Imagem mostra bomba de combustível. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Após invadir o pátio interno de um posto de combustível no final da Avenida Brasil Norte, em Anápolis, um motorista atropelou um frentista e fugiu sem prestar socorro. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (14).

Por volta das 05h50, um VW Up chegou ao local subitamente e atingiu um funcionário. O jovem, de 24 anos, foi lançado ao chão pelo impacto.

Outros trabalhadores tentaram impedir a fuga do carro, mas não conseguiram. O veículo saiu em alta velocidade no sentido da Avenida Brasil Norte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou uma possível lesão no pé direito da vítima, encaminhando-o para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança.

A equipe do posto ainda tentou identificar a placa do veículo usando as câmeras de segurança, mas não conseguiu.

O caso foi registrado como atropelamento e será investigado pela Polícia Civil (PC).