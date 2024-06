Censo do IBGE revela situação que faz Goiás ser terror dos entregadores de aplicativos

Para se ter uma ideia, 75 mil endereços não possuem nome algum, o que pode causar diversos problemas na hora de entrega de encomendas

Davi Galvão - 15 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Atire a primeira pedra quem nunca passou raiva ou ficou ansioso, enquanto aguardava por uma encomenda que demorou muito para chegar, ou sequer encontrou o destino final.

Embora seja uma situação incômoda, ao menos para os goianos, pode haver uma explicação que corrobore: o fato de Goiás ser o estado com o maior número de endereços sem número.

Segundo dados foram levantados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 75 mil localidades estão em logradouros sem nome algum, o que pode causar diversos problemas na hora de entrega de encomendas.

Além disso, o IBGE também apontou que o país tem 24,4 milhões de endereços sem numeração, com a maioria – 2,46 milhões -em Goiás. Ou seja, no estado, 65% das localidades não possuem número.

Conforme os números mostraram, o que mais prevalece em terras goianas é o costume de marcar os endereços com lote e quadra, que representam, respectivamente, 48,2% e 54,2%, ante ao total nacional.

Outro ponto curioso levantado no estudo foi o fato de que há mais endereços com o nome “dois” do que “um”, no estado.

Embora não haja uma explicação precisa para isso, em Araçu (GO), por exemplo, há diversos logradouros com o nome Rua Dois, Rua Três etc, mas não existe Rua Um, visto que o espeço deu lugar ao atual Ginásio de Esportes do município.