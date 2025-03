“Mansão mais feia do mundo” está à venda por 60 milhões de dólares; veja detalhes

Apesar do título nada convencional, o imóvel possui um tamanho exorbitante

Anna Júlia Steckelberg - 24 de março de 2025

(Foto: BigBankz/YouTube)

Uma mansão luxuosa, enorme e repleta de excentricidades, mas que divide opiniões. O “Evergreen Crystal Palace”, localizado às margens do lago Table Rock, no Missouri (EUA), ganhou fama não apenas por seu tamanho e preço exorbitante, mas também por seu visual pouco convencional.

Agora, a propriedade está à venda por 60 milhões de dólares (aproximadamente R$ 340 milhões) e voltou a chamar a atenção nas redes sociais.

“Mansão mais feia do mundo” está à venda por 60 milhões de dólares; veja detalhes

Construída na década de 1990 pelo multimilionário Robert Plaster, fundador da distribuidora de gás Empire Gas, a mansão custou cerca de US$ 6 milhões na época, tornando-se a mais cara já construída no Missouri.

O objetivo era se destacar com um design diferenciado, mas a estética da construção de vidro e metal fez com que muitos a comparassem a um shopping, um cruzeiro ou até um edifício comercial. Com isso, o apelido de “mansão mais feia do mundo” surgiu e se espalhou rapidamente.

Apesar das críticas ao visual, a residência oferece um nível de luxo impressionante. São cinco andares, 14 quartos, cozinhas equipadas, um spa, um cinema e salas de estar com enormes janelas voltadas para o lago.

Para quem precisa trabalhar, a casa também conta com escritórios privados. A garagem de mais de 700 metros quadrados comporta pelo menos 14 veículos, e há até um campo de tiro subterrâneo e um heliponto.

Outro detalhe curioso é a decoração, que mantém o estilo dos anos 1990, com grandes lustres e esculturas de animais espalhadas por praticamente todos os cômodos, inclusive nos quartos.

Na entrada, uma fonte gigantesca dá as boas-vindas aos visitantes, e duas cápsulas do tempo guardam segredos que só serão revelados em 2042 e 2092.

Para quem quer conhecer melhor essa mansão icônica, em 2021 o youtuber BigBankz fez um tour completo pelo Evergreen Crystal Palace quando a propriedade ainda estava listada por US$ 80 milhões. Agora, com um “desconto” de US$ 20 milhões, resta saber se algum comprador ousado estará disposto a investir nessa casa polêmica.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!