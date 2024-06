Jovens goianos que sonham em se tornar streamers podem ter bolsas de R$ 2,4 mil e curso gratuito; saiba como

Inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita e online

Davi Galvão - 15 de junho de 2024

Ao total, serão 8 mil bolsas fornecidas em todo o país. (Foto: Getty Images)

Seis jovens goianos apaixonados por games terão a chance de receber patrocínio de R$ 2,4 mil, treinamento exclusivo com profissionais para capacitação das habilidades e gameplay – experiência nos jogos mais populares da atualidade -, além de mentoria para os que sonham se tornar streamers. A possibilidade também é estendida para jogadores de outros estados.

A iniciativa se trata da 3ª edição do programa Santander Gamer Pro, parceria entre Santander Universidades e a CNB Esports, um dos maiores clubes de esportes eletrônicos da América Latina, e já está com inscrições abertas e totalmente gratuitas. A associação oferece cursos para os principais jogos da atualidade, como League of Legends (LoL), Valorant e Fortnite.

Nesta edição, serão sorteadas 08 mil bolsas de estudo para os participantes aperfeiçoarem as habilidades dentro dos jogos. Apenas em Goiás, nas iniciativas anteriores, 732 pessoas foram beneficiadas pelo programa.

Podem participar jovens e entusiastas do mundo dos e-sports – esportes eletrônicos -, maiores de 16 anos, não sendo necessário estar cursando nenhuma graduação específica ou ter conhecimento prévio acerca das mecânicas específicas dos jogos citados, bastando apenas efetuar o cadastro por meio do site oficial, até o dia 15 de julho.

Simultaneamente e além das questões relacionadas às mecânicas e melhorias na gameplay em si, também haverá um módulo voltado para quem deseja se aperfeiçoar em streamer profissional.

Para essa opção, haverá uma avaliação em etapas que selecionará 06 candidatos que tiverem o maior índice de aproveitamento para receber uma extensão do curso.

Os escolhidos ficarão imersos na experiência por mais 45 dias, além de receberem um apoio financeiro de R$ 2,4 mil para atuar nos times de base da CNB Esports e encontros remotos com treinadores profissionais durante 12 semanas.