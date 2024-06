Anapolino que trabalhou na Tesla é flagrado ‘dirigindo’ dois veículos elétricos ao mesmo tempo em Goiânia

Demonstração foi feita no autódromo e só foi possível devido ao piloto automático do carro

Samuel Leão - 16 de junho de 2024

Anapolino dirige dois veículos elétricos ao mesmo tempo no autódromo. (Foto: @aurelio_ros)

Conhecido como o “Tony Stark Goiano”, em referência ao personagem futurista da Marvel, o engenheiro eletricista anapolino Aurélio Rosa, de 34 anos, realizou um feito inédito no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Na última semana, ele dirigiu dois veículos elétricos simultaneamente na pista.

A demonstração foi realizada na última semana, quando ele decidiu colocar o próprio carro, um Tesla Modelo 3 vermelho, adquirido após trabalhar por anos na gigante do setor automotivo, para correr lado-a-lado com um drone FPV, modelo veloz dirigido em primeira pessoa com óculos de simulação.

Enquanto “dirigia” o carro, guiado na realidade pelo piloto automático, ela trajava os óculos e pilotava o veículo voador, que acompanhava as voltas na pista.

“Não aconselho voar e dirigir ao mesmo tempo”, comentou ainda ele, brincando com a situação.

No vídeo registrado, o drone FPV de Aurélio voa ao redor do carro, captando imagens de todos os ângulos, variando de 100 metros a apenas alguns centímetros de distância. Embora drones desse tipo possam atingir velocidades de até 160 km/h, o engenheiro contou que limitou seu carro a 60 km/h durante a demonstração.

Pilotar um drone UAV (veículo aéreo não tripulado) exige que o piloto use feedback de vídeo em tempo real da câmera para navegar pelos céus. Da mesma forma, o Tesla Model 3 depende de sensores avançados e inteligência artificial para manter a velocidade, distância e posição na pista.

Ambos os dispositivos funcionam com baterias, e a demonstração foi um marco inédito para a pista goianiense, que pode indicar inclusive a chegada de novas modalidades. O local, que já recebeu campeonatos de caminhões, carros de luxo e motos, pode estar se aproximando de uma “temporada dos elétricos”, tanto voadores quanto de 4 rodas.

Carreira

Após passar oito anos na Tesla, período no qual trabalhou como engenheiro de Autopilot nos Estados Unidos e na Holanda, Aurélio deu uma pausa na carreira para ficar com a família, no auge da pandemia.

Ele atuou na empresa entre 2013 e 2021, ano em que importou o primeiro Tesla europeu para o Brasil, o qual presenteou ao próprio pai, e pouco tempo depois trouxe o segundo, que utilizou no vídeo. Atualmente existem cerca de 200 modelos americanos no país.