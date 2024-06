Empresa agrícola investe R$ 10 milhões em novo centro de distribuição em Goiânia

Promessa é de que entregas sejam feitas em no máximo 36h para todo país

Pedro Hara - 16 de junho de 2024

Novo centro de distribuição da Baldan, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Tradicional fabricante de implementos agrícolas no Brasil, a Baldan inaugurou o novo centro de distribuição (CD) de peças, em Goiânia.

Foram investidos cerca de R$ 10 milhões no empreendimento localizado na Avenida Castelo Branco, na capital.

Com o novo CD, a empresa espera atender principalmente as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.

Segundo o site Empreender em Goiás, a intenção é realizar entregas em até 24h para locais em um raio de 300km e 36h para todo o país. A retirada no local também está disponível com entrega imediata.