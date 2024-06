Imagens mostram o salvamento do adolescente de Silvânia que caiu em buraco de obra

Socorro foi realizado pelo Corpo de Bombeiros; família recusou transporte até o hospital

Samuel Leão - 16 de junho de 2024

Resgate de adolescente em buraco. (Foto: Reprodução)

Um resgate, realizado pelo Corpo de Bombeiros, terminou com final feliz em Silvânia, após um adolescente de 15 anos cair e ficar preso em um buraco de fundação de obra, no setor Anhanguera. O caso aconteceu na noite deste sábado (16).

As imagens da ação mostram o cuidado dos bombeiros ao retirarem o garoto do buraco de aproximadamente 2,5 metros de profundidade, apertado em apenas meio metro de largura.

Por volta das 18h o socorro foi acionado, e rapidamente equipes se deslocaram até o local. Três bombeiros militares, equipados com lanternas e cabo solteiro, desceram ao buraco onde o adolescente, visivelmente assustado, aguardava o resgate.

Apesar do susto, o rapaz estava consciente e orientado, e se comunicou com os socorristas. A equipe responsável destacou a importância da calma e do treinamento em situações como essa, e ressaltou que a colaboração da vítima facilitou o salvamento.

A operação durou cerca de 30 minutos, com o adolescente sendo resgatado em segurança. Após ser retirado, ele recebeu os primeiros socorros dos bombeiros, que verificaram a ausência de ferimentos.

Ao final da ação, a família recusou o transporte até o hospital e prestou os cuidados necessários ao adolescente.