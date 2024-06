Prefeitura de Anápolis diz que show da Tribo da Periferia foi encerrado por perturbação do sossego

Organização alega que possuía todos os alvarás e cita preconceito na abordagem

Samuel Leão - 16 de junho de 2024

Grupo de rap Tribo da Periferia. Crédito: Arco & Flecha Entretenimento/Divulgação

Após a interrupção de um show do grupo Tribo da Periferia pela fiscalização em Anápolis, a Prefeitura emitiu um comunicado explicando que a situação ocorreu devido a diversas denúncias de perturbação do sossego. A apresentação aconteceu no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, na noite deste sábado (15).

O evento transcorria normalmente quando, por volta das 03h, um fiscal da Divisão de Posturas chegou ao local e exigiu a interrupção da música, advertindo sobre a aplicação de multas aos organizadores em caso de descumprimento da ordem.

A organização alegou possuir todos os alvarás e permissões necessárias para a realização do show. Apesar disso, a apresentação teve que ser interrompida.

Também foi relatado, pela equipe, um prejuízo financeiro devido à situação, além também de um possível preconceito durante a abordagem.

Apesar do descontentamento geral, a orientação foi seguida e o show foi encerrado. O evento tinha um público esperado de aproximadamente 5 mil pessoas.

Leia abaixo a nota emitida pela Prefeitura de Anápolis, na íntegra:

“A Prefeitura de Anápolis informa que o evento em questão foi encerrado após a fiscalização de Posturas receber dezenas de denúncias de perturbação do sossego público. No local, os fiscais constataram a irregularidade e determinaram o encerramento do evento.”