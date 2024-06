Veja detalhes do novo jatinho de luxo do sertanejo Murilo Huff que é avaliado em R$ 33 milhões

Novo investimento do artista, aeronave pode atingir uma velocidade média acima de 700 km/h e voar mais de 2.500 km sem fazer pausas

Thiago Alonso - 16 de junho de 2024

Cantor Murilo Huff teria comprado novo jatinho avaliado em R$ 33 milhões. (Montagem: Reprodução)

Esbanjando luxo, o sertanejo Murilo Huff teria realizado um novo investimento milionário, ao comprar uma aeronave para realizar viagens entre os shows pelo Brasil afora, conforme divulgado pelo jornalista Léo Dias.

Segundo a fonte, o artista teria adquirido um jatinho CJ 2 Plus da Cessna Aircraft, em uma versão especial na cor preta.

A nova aquisição do dono do sucesso “Anestesiado” teria custado algo em torno de 6,4 milhões de dólares, cerca de R$ 33,6 milhões, em valores convertidos.

Ostentando muito luxo, a aeronave de Murilo também possui uma cabine 20% maior do que o antigo Cessna Citation II 550, de 1993, comprado em junho do ano passado. Além disso, o compartimento de bagagem do CJ 2 Plus pode acomodar até 11 malas.

Não o bastante, a aeronave é capaz de realizar voos diretos, sem pausas, por até 2.689 km. Caso seja configurada para a máxima velocidade, ainda é possível atingir uma velocidade média de 764 km/h, agilizando as viagens do artista, que possui uma agenda extensa.

Apesar disso, ostentar tanto luxo não custa barato, visto que os valores de manutenções (incluindo combustível, tripulantes e oficina) do veículo podem chegar a R$ 3,7 milhões por ano.