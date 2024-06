6 utilidades da esponja que são incríveis, mas pouco conhecidas

Muito além do que simplesmente larvar a louça, esses utensílios podem ter várias funções nos afazeres domésticos

Pedro Ribeiro - 17 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram)

Muito além do que simplesmente larvar a louça, as esponjas podem ter várias utilidades nos afazeres domésticos.

Mas não estamos falando aqui simplesmente para dar um fim nos pratos sujos. Esse produto é muito versátil e pode garantir outras funções no ambiente doméstico.

Ficou curioso e quer saber como extrair o máximo da sua esponja? Confira a lista abaixo:

1. Limpar partes altas da casa

Para começar, sabe aqueles cantinhos da casa que vivem dando teias de aranha? Pois bem, saiba que usando a esponja você consegue limpá-los facilmente.

Tudo que você precisa, é fazer um pequeno corte no meio da esponja. Depois, coloque na ponta de um cabo de vassoura ou rodo.

Assim, facilita e muito na hora de limpar as partes mais altas da sua casa.

2. Limpar pontinhos brancos de roupas pretas

Roupas pretas parecem ser um ímã de pequenas sujeirinhas e pelos. Por isso, muita gente recorre à fita para tentar fazer a limpeza.

Porém, existe um jeito mais fácil e eficaz para deixar as roupas limpinhas.

Use a parte amarela da sua esponja e vá passando pela peça de roupa. Dessa forma, os pelos e pequenas sujeirinhas saem muito mais rápido.

3. Usar dentro da máquina de lavar roupas

Essa outra dica é para você que prefere não fazer o trabalho de maneira manual.

Quando for lavar roupas pretas, experimente colocar uma esponja dentro da máquina.

Ao fazer isso, a esponja irá “atrair” todos os pelos que estiverem nas roupas.

4. Usar como desinfetante de vasos sanitários

Tem problemas com fortes odores no vaso sanitário? Bom, com uma bucha isso será fácil de resolver.

Faça um corte na esponja e também corte um pequeno pedaço de sabonete.

Depois, é só colocar o sabão dentro do utensílio e botar em um suporte para privadas.

5. Retirar odores e umidade da geladeira

Outra dica que poucas pessoas sabem é colocar em cima da bucha uma boa colherada de sal ou bicarbonato, e depois colocar na geladeira.

Desse modo, a bucha “suga” os odores e retira a umidade da geladeira.

6. Limpar vidros

Essa é a dica bônus! Dentre as várias funções que a esponja pode ter, uma muito útil é usá-la como limpador de vidros, janelas e espelhos. No entanto, cuidado com a peça que vai ser limpada para que a bucha não arranhe a superfície. Por isso, opte em usar a parte amarela do item.

