Bancário acusado de desviar cerca de R$ 200 mil de cliente é preso dentro de agência, em Goiás

Suspeito teria feito diversos saques e compras no cartão de débito da vítima, aproveitando-se do cargo

Davi Galvão - 17 de junho de 2024

Suspeito desviava os valores e realizava compras usando cartões da vítima. (Foto: Divulgação/PC)

Um bancário, investigado por realizar desvios de milhares de reais de um cliente que morava no exterior, foi preso pela Polícia Civil (PC), nesta segunda-feira (17), dentro da própria agência em que trabalhava, em Goianira.

O suspeito é acusado de ter transferido quase R$ 200 mil do correntista, residente de país estrangeiro, que enviava o dinheiro para a conta que possuía no Brasil.

De acordo com as investigações, o bancário utilizava parte dos fundos do cliente para realizar compras em lojas de marcas renomadas e restaurantes luxuosos.

Para isso, o suspeito teria feito diversos saques e aquisições no cartão de débito da vítima, aproveitando-se do cargo que possuía.

Vídeos obtidos por uma câmera de segurança de uma loja mostram o homem utilizando o dinheiro espécie que pertencia ao cliente para comprar um óculos de sol.

Já em outras imagens, o suspeito chega a gastar R$ 124,14 no cartão de débito da vítima em uma drogaria.

No dia 08 de junho, ainda, o investigado chegou a desembolsar aproximadamente R$ 1,8 mil da vítima. Já em determinado mês, ele gastou mais de R$ 25 mil para uso próprio.