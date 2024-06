Colegas tentaram salvar a vida de funcionário que foi eletrocutado na padaria do Pão de Açúcar, em Goiânia

Vítima trabalhava no local há cerca de 9 anos e era chefe do setor comercial

Davi Galvão - 17 de junho de 2024

Colegas afirmaram que vítima já trabalhava a cerca de nove anos na unidade. (Foto: Google Maps)

Faleceu, no domingo (16), Diógenes Campos Pereira, de 30 anos, chefe da padaria do Pão de Açúcar, localizado na Avenida T-63, no Setor Bueno, em Goiânia, em decorrência de um choque elétrico no local de trabalho.

De acordo com testemunhas que trabalhavam com a vítima, o homem estava manuseando alguns pães, que ficavam na estufa, quando foi eletrocutado, ficando grudado na bandeja com os alimentos.

Uma colega de serviço, de 23 anos, que estava próxima da área de panificação, contou que ouviu um grito vindo do interior do recinto e, ao entrar, se deparou com o funcionário segurando a tela com os pães e espumando pela boca.

Nesse momento, ela afirma que tentou socorrer a vítima, mas também levou um choque. Após isso, ela se afastou e viu Diógenes cair no chão, batendo a cabeça em uma máquina de ferro, o que ocasionou sangramento.

Outros trabalhadores rapidamente vieram prestar assistência, realizando os primeiros socorros, mas sem êxito.

A Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) foram acionadas e constataram o óbito da vítima, ainda no local. O corpo foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Em nota enviada à imprensa, o Pão de Açúcar lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares do funcionário, que atuava no local há mais de 09 anos.

A rede ainda informou que, em respeito ao ocorrido, a unidade permanecerá fechada nesta segunda-feira (17). O caso segue sendo investigado.

Leia a nota:

“A rede lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores, e informa que está prestando todo o apoio e suporte necessários aos familiares. Em sinal de respeito e luto, a loja localizada no Setor Bueno permanecerá fechada durante esta segunda-feira, dia 17/06″.