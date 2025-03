Conheça Marina Brandão, talento goiano do automobilismo que já mira a Nascar

Paixão está no sangue e atleta mirim vem de uma família de automobilistas

Davi Galvão - 23 de março de 2025

Marina Brandão é grande promessa do kart goiano. (Foto: Divulgação)

Com a velocidade no sangue, a pequena Marina Brandão, de apenas 10 anos vem se tornando um sucesso no kart e mostrando que veio para ficar. Natural de Goiás, a garota se consagrou campeã goiana de kart em 2023 e vice-campeã da RWT (Rotax Winter Trophy), nos Estados Unidos, em 2024. A meta para o futuro também já está traçada: competir na Nascar americana.

O talento, entretanto, não foi uma surpresa entre os familiares. Filha do primeiro goiano campeão brasileiro de kart, em 1997, Hélio Brandão e neta piloto da Stock Car e Marcas e Pilotos na década de 80, Elpídio Brandão, a paixão pelas pistas já estava entrelaçada na árvore genealógica.

Foi com oito anos que Marina começou a se dedicar ao esporte e trilhar o caminho do sucesso, com diversos torneios já no currículo da atleta, como o Campeonato Goiano; a Copa São Paulo Light de Kart; a Copa do Brasil; Rok Vegas (EUA); RWT (Rotax Winter Trophy) (EUA) e Skusa (EUA).

Para 2025, a pequena não planeja pisar nos freios e já está com a Copa São Paulo Light, o Campeonato Brasileiro de Kart e provas nos Estados Unidos na agenda.

A atleta mirim afirma ainda quer ir muito mais longe e se dedicar com tudo no automobilismo, mirando o cenário internacional.

Após um ano afastada das competições nacionais, ela retorna confiante e determinada. “Venho com as melhores expectativas. Minha equipe faz um ótimo trabalho para que o resultado aconteça. Já temos um entrosamento desde o começo, e eu confio que sempre me entregam o melhor”, finalizou Marina.