Katy Perry anuncia nova música para julho e antecipa era ‘sexy e confiante’

Música estará disponível para ser ouvida no dia 11 de julho. No dia seguinte, em 12 de julho, será publicado o clipe do single.

Folhapress - 17 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Jimmy Kimmel Live)

LARA BARSI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora americana Katy Perry anunciou, no início da tarde desta segunda-feira (17), que lançará seu novo single “Woman’s World” no próximo mês.

A última música solo e inédita lançada pela artista foi “Eletric”, divulgada há cerca de três anos.

“Woman’s World” estará disponível para ser ouvida no dia 11 de julho. No dia seguinte, em 12 de julho, será publicado o clipe do single. No entanto, Katy Perry já deu um spoiler do que ela irá lançar ao publicar, em seu TikTok, um vídeo com um pedaço da música e com o figurino utilizado no clipe.

Em um trecho da letra da canção, Katy canta sobre uma mulher “sexy e confiante” e “tão inteligente”; “ela é enviada do céu”; “tão doce, tão forte”.

O single deve estar no próximo álbum da cantora, o sexto da carreira, que ainda não teve seu título revelado. O último álbum de estúdio lançado por Katy foi “Smile”, em 2020.

Katy é uma das atrações confirmadas no Rock in Rio e será a headliner do festival no dia 20 de setembro, quando também se apresentam Karol G, Cyndi Lauper, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor, Tyla e Pocah.