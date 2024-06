O removedor de mofo caseiro que deixa suas roupas como novas

Com apenas dois ingredientes, você pode transformar suas peças

Pedro Ribeiro - 17 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram)

Os mofos são um tipo de fungo que cresce em ambientes úmidos e mal ventilados.

Embora possam parecer inofensivos à primeira vista, eles podem ter sérios impactos negativos para a nossa saúde.

Além disso, locais como banheiros, cozinhas, quartos e até mesmo certas peças de roupas são locais ideais para o crescimento desse “visitante indesejado”.

Se você sofre com esse tipo de problema, fique tranquilo! Preparamos uma dica especial para se livrar disso de uma vez por todas! Confira!

Para criar essa misturinha incrível, você vai precisar de poucos ingredientes. E para melhorar, são itens que vocês com certeza vai ter em casa.

Em uma bacia grande, coloque uma xícara de água sanitária e outra xícara de açúcar.

Feito isso, coloque as peças que você deseja remover o mofo e complete o recipiente com água.

Depois, é só deixar de molho de 15 a 20 minutos e pronto! O mofo irá desaparecer das suas peças e elas ficarão novinhas em folha.

Essa dica foi retirada do Instagram Lugar Das Dicas (@lugardasdicas). O vídeo com o truque caseiro se tornou um grande sucesso e já conta com mais de um milhão de visualizações.

Além disso, vários usuários comentaram positivamente afirmando que a solução para remover mofo realmente funciona. Uma seguidora chegou até a dar uma dica extra:

“Já fiz e deu certo. Até a roupa colorida fica boa” afirmou.

Outra pessoa chegou a recomendar uma outra solução:

“Eu utilizo água-oxigenada 40, sabão em pó e água quente. Uso tanto em roupa colorida como em brancas. E sai tudo.” completou.

E aí, vai testar?

Você pode assistir o vídeo na íntegra aqui:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lugar das Dicas (@lugardasdicas)

