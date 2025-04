Onde assistir Vila Nova x Botafogo-SP pela Série B neste domingo (20)

Tigrão vem embalado após primeira vitória na competição

Augusto Araújo - 18 de abril de 2025

Saiba onde assistir Vila Nova x Botafogo-SP pela Série B neste domingo (20). (Foto: Roberto Corrêa / Reprodução – Instagram)

Depois de garantir os três primeiros pontos na Série B, o Vila Nova volta a campo neste domingo (20), para enfrentar o Botafogo-SP, em partida válida pela 4ª rodada da competição.

A bola vai rolar no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), localizado no Setor Leste Universitário de Goiânia, a partir das 16h. Gustavo Ervino Bauermann irá comandar a equipe de arbitragem do confronto.

Na última rodada, o Tigrão teve um clássico emocionante contra o Goiás. Jogando na casa dos rivais, os clubes terminaram em um empate de 2 a 2.

Arthur Caíke abriu o placar para o Esmeraldino, logo aos 26 minutos. No entanto, já no final do primeiro tempo, Facundo Labandeira igualou o resultado.

Já no segundo tempo, Messias balançou as redes para o Goiás, aos 20 minutos. Contudo, parecendo uma reprise da primeira etapa, o Colorado conseguiu empatar novamente. Desta vez, Arilson balançou as redes.

Com isso, o Vila Nova passou a ocupar a 12ª posição, enquanto o time alviverde caiu para 3º colocado.

Crise em Ribeirão Preto

Por outro lado, o Botafogo vive um momento delicado. O clube está há seis jogos sem vencer, desde o Campeonato Paulista.

Na Série B, o time perdeu na estreia e empatou os dois jogos seguintes: contra o Atlético-GO (1 a 1), e Remo (2 a 2).

Este último duelo, realizado nesta quinta-feira (17) foi recheado de emoções. Jogando em Ribeirão Preto, a Pantera saiu na frente com Jefferson Nem, aos 10 minutos.

Contudo, Pedro Rocha empatou nos acréscimos da primeira etapa. Voltando do intervalo, Alejo Dramisino não perdeu tempo e com menos de um minuto, marcou o 2 a 1 para o Botafogo.

No entanto, o roteiro se repetiu (assim como no jogo do Vila Nova). Aos 39 minutos do segundo tempo, Giovanni Confreste deixou tudo igual novamente, decretando o placar final.

Assim, o Tricolor se encontra em 16º lugar, com apenas dois pontos conquistados – um acima do Amazonas, primeiro time na zona de rebaixamento. O Remo, por outro lado, está em 7º, com cinco pontos.

Onde assistir Vila Nova x Botafogo-SP pela Série B neste domingo (20)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão exclusiva do confronto, pelas mídias sociais. Contudo, os fãs ainda podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

