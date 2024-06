“Sujo de sangue e fezes”, moradora relata como suspeito de espancar e estuprar mulher teria chegado em casa

Nas imagens, testemunha aponta que chegou a pensar que o suposto autor teria sido vítima de agressões

Davi Galvão - 17 de junho de 2024

Moradora ainda contou que suspeito tentou esconder as peças de roupa. (Foto: Reprodução)

Um vídeo, gravado por um policial militar, mostrou o relato chocante de uma mulher, de 30 anos, após a chegada em casa de um jovem, de 29 anos, que está sendo investigado sob suspeita de estupro e tentativa de feminicídio em Senador Canedo, na madrugada deste domingo (16).

A testemunha, que estaria morando junto com o suposto autor, apontou que ele teria voltado para a residência pela manhã, com as vestes ainda sujas de sangue e fezes.

“Ele chegou […] e eu vi ele lavando a mão e jogando água no rosto […] Foi direto para o banheiro, calado, quieto na dele, tirou a roupa e colocou no chão”, disse.

Ela ainda relembrou que, ao se deitar, ele tentou esconder as peças que estava utilizando, ao que ela notou e foi checar as vestimentas.

Ao se deparar com os itens ensanguentados, imaginou que o jovem havia se envolvido em alguma briga e até mesmo que havia sido ele uma vítima de tentativa de estupro.

No dia seguinte, ela questionou se algo havia ocorrido, ao que ele questionou o porquê.

“Suas roupas estão todas ensanguentadas, com bosta, sua chinela tá suja. Eu não sou perita, nem nada, mas do jeito que tá aqui, parece que você estuprou alguém e matou”, teria dito ela ao jovem.

A mulher ainda alertou que não estranharia caso a polícia aparecesse na porta – o que realmente aconteceu.

Em tempo

A vítima foi encontrada pelas autoridades somente com uma camiseta, sem roupas íntimas, com o rosto completamente desfigurado e inchado, além de vários hematomas pelo corpo e traumatismo craniano.

Segundo testemunhas, antes de ser violentada, ela bebia em uma distribuidora de bebidas junto de uma amiga, quando o suspeito chegou e começou a conversar com elas.

Por volta de 02h, o estabelecimento encerrou as atividades e a mulher saiu em companhia do jovem.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento no qual, enquanto caminhavam por uma rua, aproximadamente às 02h04, o suspeito agarra a vítima e a puxa para um lote baldio, onde cometeu as agressões.

Momentos depois, ele aparece novamente nas imagens, sozinho e cambaleando, por volta de 02h20.

Populares que passaram em frente ao lote baldio viram a vítima e acionaram as autoridades, relatando que a mesma estava com vários hematomas e pedia por socorro.