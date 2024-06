Motociclista morre e carro fica destruído após grave acidente na BR-153

SAMU chegou a ser acionado para primeiros socorros, mas vítima acabou falecendo ainda no local

Da Redação - 18 de junho de 2024

Veículos ficaram bastante danificados após colisão. (Montagem: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, acabou morrendo nesta terça-feira (18), após um grave acidente em trecho da BR-153 que passa por Pirenópolis.

O caso aconteceu ainda no período da manhã. O condutor da motocicleta teria se envolvido em uma colisão frontal contra um carro, modelo Hyundai HB20.

A vítima acabou sendo arremessada contra o solo, ficando com sérios ferimentos no rosto e sangrando bastante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros ao homem, mas ele faleceu ainda no local.

O automóvel, por sua vez, ficou com a dianteira completamente destruída, diante da força do impacto. O condutor do veículo, de 26 anos, não apresentava maiores ferimentos.

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra o trecho da rodovia, fez a sinalização da área e controle do fluxo de veículos.

“Caberá agora às autoridades responsáveis dar continuidade às investigações do ocorrido.