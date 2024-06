Motorista de aplicativo é preso em Goiânia por usar o veículo para fazer outras coisas

Vítima teria acionado a Polícia Militar (PM), assustada com a situação que havia ocorrido

Thiago Alonso - 18 de junho de 2024

Suspeito foi capturado e preso no dia seguinteo ao crime. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motorista de aplicativo, de 43 anos, acabou sendo preso após furtar o troco de uma cliente, que estaria finalizando uma corrida no veículo dele.

Durante o crime, que ocorreu no último domingo (16), no setor Campinas, região Centro-Oeste de Goiânia, a passageira teria pago o serviço com uma nota de R$ 100, para pagar uma viagem que custou R$ 10.

No entanto, o homem teria pego a nota para si e fugido do local, deixando a vítima com o prejuízo.

Assustada, a usuária acionou a Polícia Militar (PM), que iniciou patrulhamento na região, a fim de encontrar o suspeito.

Logo, na manhã de segunda-feira (17), os agentes localizaram e capturaram o suposto autor, que ainda estava no carro onde teria ocorrido o furto.

Assim, ele foi encaminhado para uma Central de Flagrantes, onde admitiu ter pegado o dinheiro para pagar dividas de drogas.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes as providências sobre o caso.