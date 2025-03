Homem morre atropelado enquanto aguardava atendimento de outro acidente; motorista da Hilux fugiu

Vítima chegou a ser socorrida com vida, mas acabou falecendo após o segundo impacto

Thiago Alonso - 24 de março de 2025

Vítima morreu após dois acidentes seguidos. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 43 anos, morreu após ser atropelado por uma caminhonete enquanto aguardava atendimento por outro acidente na noite deste domingo (23), no município de Caçu, região Sudoeste de Goiás.

Na ocasião, a vítima transitava pela Avenida Manoel Carneiro Guimarães durante a chuva, quando perdeu o controle da motocicleta e acabou colidindo com um carro que estava estacionado.

Com o impacto, o homem foi arremessado para longe, mas acabou sendo socorrido por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Enquanto aguardava os socorristas, uma caminhonete Toyota Hilux que passava pela via passou por cima dele.

O impacto foi tão grande que parte do crânio da vítima foi arrancado, levando-a ao óbito imediatamente. Chegando ao local, as equipes de atendimento apenas puderam constatar o falecimento.

O motorista da caminhonete, por sua vez, fugiu do local logo após o acidente sem prestar qualquer tipo de socorro.

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes as devidas investigações acerca do ocorrido, assim como a eventual identificação do suposto autor.

