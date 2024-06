Pavimentação em trecho da avenida mais perigosa de Goiás é adiada

Especialmente nos horários de pico, área tem sido foco de engarrafamentos e causado contratempos aos motoristas que a atravessam

Samuel Leão - 18 de junho de 2024

Trecho em obras da Avenida Perimetral Norte. (Foto: Wildes Barbosa/O Popular)

Prevista para ocorrer nesta terça-feira (18), a inauguração do cruzamento entre as avenidas Perimetral Norte e Goiás Norte, em Goiânia, foi adiada para a próxima semana. A região passa por uma repavimentação, iniciada em junho de 2023.

Situada na região do Jardim Diamantina, o trecho faz parte de um pacote de obras montado pelo então prefeito Iris Rezende (MDB), ainda em 2018. No total, outras 6 reformas serão realizadas.

Com um custo estimado de R$ 260 milhões, o chamado Programa 630 km visa fortalecer as vias da capital para resistirem ao grande fluxo de veículos pesados. Juntamente com ao Programa 500 km, ambas as ações devem reconstruir mil quilômetros de asfalto.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) expressou que o adiamento foi necessário após serem identificados focos de umidade no subleito da pista, o que demanda a estabilização das camadas inferiores para que a obra continue.

Considerada a avenida mais perigosa de Goiás, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), a Perimetral Norte chegou a ficar parada por dois meses, entre dezembro e fevereiro.

Questões como a época de chuvas e o período de festividades, o que aumenta a movimentação na área, foram apontadas como razões para a paralisação. Atualmente, cerca de 43% da avenida já foi recapeada.