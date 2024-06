Pedestre morre e motorista de moto é transportado inconsciente após acidente em Anápolis

Condutor estava indo buscar irmã no trabalho

Samuel Leão - 18 de junho de 2024

Acidente com moto resultou em óbito. (Foto: Reprodução)

Uma pessoa foi encontrada morta, após se envolver em um acidente de moto, na avenida paralela à BR-153, na região da Brasil Sul. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (18), em Anápolis.

Por volta das 02h40, um pedestre, que caminhava pela região, teria sido atingido pela motocicleta,

Pouco depois, uma equipe da Triunfo Concebra se deslocou e prestou o atendimento, constatando o óbito ainda no local do acidente. Ele não portava documentos e, portanto, não foi identificado.

Já o condutor da moto, um jovem de 24 anos, foi encontrado inconsciente. Uma ambulância o transportou para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde foram administrados os cuidados devidos.

A Polícia Militar (PM) compareceu e verificou a motocicleta, de modelo Honda CG e cor preta, com partes quebradas na região do guidão, além de constatarem o sangue da vítima fatal no acostamento.

A guarnição colheu depoimentos com a família do jovem ferido, descobrindo apenas que ele estava indo buscar a irmã, que havia saído do trabalho. O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu e recolheu o corpo, com o caso sendo registrado como um acidente de trânsito causado pela vítima.