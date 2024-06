Goiás está com quase 900 vagas para cursos gratuitos de capacitação e qualificação

Oportunidades contemplam modalidades presenciais, online e de Ensino à Distância (EAD)

Thiago Alonso - 19 de junho de 2024

Alunos das Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). (Foto: Edinan Ferreira)

As Escolas do Futuro de Goiás (EFGs) anunciaram um novo processo seletivo para o preenchimento de 892 vagas para capacitação e qualificação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

As oportunidades são gratuitas e contemplam as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás. Elas se dividem entre presenciais, online e de Ensino à Distância (EAD).

Para se candidatar, é necessário acessar o site da Escola do Futuro de Goiás (EFGs) e conferir os períodos de inscrição conforme os editais.

Assim, os cadastrados serão selecionados por meio de uma Comissão de Seleção nomeada pela diretoria do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG).

Confira todas as vagas disponibilizadas:

Qualificação

Criação de Conteúdo Digital: Aparecida de Goiânia (30 vagas), Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Planejamento e Criação de Novos Negócios (StartUp): Valparaíso (30 vagas)

Tecnologias e Inovação para Startups: Valparaíso (30 vagas)

Competências Empreendedoras: Valparaíso (30 vagas)

Mídias Sociais: Valparaíso (30 vagas)

Assistente de Marketing: Valparaíso (30 vagas), Mineiros (30 vagas)

Programação de Computadores: Goiânia (30 vagas), Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Marketing Digital: Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Capacitação (40h)

Pilotagem de Drone (VANT): Goiânia (30 vagas), Valparaíso (28 vagas), Santo Antônio do Descoberto (30 vagas), Aparecida de Goiânia (60 vagas)

Desenvolvedor Python: Nível Básico: Valparaíso (28 vagas)

Técnicas de Comunicação Oral e Escrita: Valparaíso (29 vagas)

Matemática Básica: Valparaíso (29 vagas)

Gestão Financeira: Valparaíso (29 vagas)

Pacote Office: Valparaíso (29 vagas), Mineiros (30 vagas)

Gestão de Tráfego Digital: Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Redação e Português Instrumental: Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Robótica Educacional para Docentes: Santo Antônio do Descoberto (30 vagas)

Capacitação (40h) Inscrições de 03/02 a 22/11 – a depender de formação de turmas no período (fluxo contínuo)