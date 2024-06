PetZoo é eleito grande vencedor do Troféu Excelência na categoria: Melhor Pet Shop

Clínica Veterinária Animal Planet e o Pet Spa Tia Rachel também se destacaram, conquistando o voto do público e ocupando a segunda e a terceira posição, respectivamente

Isabella Valverde - 19 de junho de 2024

Fachada PetZoo, em Anápolis. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Pela relevância dos serviços prestados e excepcionalidade dos atendimentos, o Petzoo foi o grande vencedor do Troféu Excelência na categoria melhor pet shop de Anápolis.

O estabelecimento conquistou o público anapolino, provando que se destaca no ramo de atuação.

Mas para além da PetZoo, a Clínica Veterinária Animal Planet e o Pet Spa Tia Rachel também se destacaram, conquistando o voto do público e ocupando a segunda e a terceira posição, respectivamente.

A premiação ocorreu em duas etapas distintas, em que os anapolinos puderam eleger os seus favoritos.

Em um primeiro momento, foi realizada uma consulta pública, por meio de um formulário disponibilizado no canal do WhatsApp do Portal 6. Depois, os mais indicados foram para a votação, de onde saiu o grande vencedor.

“Esta premiação é um reconhecimento da população pela qualidade dos serviços prestados. Parabéns a todos os profissionais envolvidos que tanto se dedicaram para essa conquista”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.