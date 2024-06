Simony reflete sobre câncer nas redes sociais

No Instagram, a artista detalhou o que aprendeu com a doença. "Eu amo esse texto que escrevi e hoje senti vontade de postar de novo. Salva aí cole na geladeira. O câncer me ensinou muitas coisas."

Folhapress - 19 de junho de 2024

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Simony, 47, fez reflexão sobre aprendizados após tratamento de câncer no intestino em suas redes sociais.

No Instagram, a artista detalhou o que aprendeu com a doença. “Eu amo esse texto que escrevi e hoje senti vontade de postar de novo. Salva aí cole na geladeira. O câncer me ensinou muitas coisas.”

Que desconhecido se torna amigo e amigo se torna desconhecido. Que eu não preciso ser f*** o tempo inteiro. Que chorar lava minha alma.

Que meu colo já foi abrigo e agora eu quero colo também. Simony

Ela também falou sobre sua fé. “Minha religião é o amor. A fé me carrega no colo. Que cada um dá o que tem e ponto.

Que verdadeiramente existe amor ao próximo. Sinto isso na pele de quem nem me conhece pessoalmente. E por fim eu virei uma chave dentro de mim.

Um dia de cada vez. A vida é hoje. Obrigada Deus por me permitir mudar. Gratidão pela vida”

Nos comentários, Simony recebeu apoio dos fãs. “Te admiro cada dia mais”, afirmou uma seguidora. “O câncer realmente nos transforma”, disse outra. “Lindo e real demais”, completou mais uma.