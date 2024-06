Tim anuncia vagas para programa de estágio em Aparecida de Goiânia

Oportunidades oferecem diversos benefícios, como vale-transporte e refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica

Davi Galvão - 19 de junho de 2024

Empresa oferece vagas com diversos benefícios aos estagiários. (Foto: Divulgação)

A operadora TIM está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024, com oportunidades em diversas áreas para a cidade de Aparecida de Goiânia.

As vagas, destinadas a estudantes universitários, abrangem tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios.

Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de julho no site da Academia do Universitário. Os selecionados receberão bolsa auxílio entre R$ 1.530 e R$ 1.700, além de diversos benefícios, como vale-transporte, vale-refeição ou refeição no local, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de dados e voz, curso de inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário.

O modelo de trabalho na empresa é híbrido, com a presença no escritório sendo obrigatória por até três dias na semana.

Para auxiliar no aprendizado dos estagiários, a empresa oferece a flexibilização de até quatro dias presenciais com acompanhamento de tutor e uma jornada de aprendizagem personalizada, focando no desenvolvimento de competências específicas da área de atuação, habilidades digitais e comportamentais.

O processo seletivo será gamificado, com dinâmicas e entrevistas, buscando proporcionar uma experiência mais leve e engajadora para os candidatos. Além disso, a TIM oferecerá materiais exclusivos e segmentados por área para auxiliar na preparação das etapas do processo.