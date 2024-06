Aprenda a fazer o bolo de chocolate que já sai do forno recheado

Receita diferente e gostosa bombou nas redes e se tornou a queridinha dos internautas

Magno Oliver - 20 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / supergostoso e superreceitas)

Atire a primeira cobertura quentinha quem não ama um delicioso bolo de chocolate, não é verdade? Quando pronto e bem apresentado, é impossível resistir ao sabor e à textura desse lanchinho.

Assim, comer bolo de chocolate é perfeito, porém, a verdade é que o preparo e o recheio podem dar um pouco de trabalho.

No entanto, trouxemos uma solução que bombou nas redes sociais e une o melhor dos dois mundos.

Acredite, um bolo de chocolate que já saia do forno assadinho e recheado é mais do que possível e fica uma delícia.

Isso porque o perfil no Instagram de dicas e receitas culinárias da @supergostosoesuperreceitas trouxe uma receita de bolo de chocolate que sai do forno já com recheio.

Confira os ingredientes da receita:

80 gramas de coco ralado;

395 gramas de leite condensado;

4 ovos;

4 colheres de sopa de margarina;

meia xícara de leite;

1 xícara de açúcar;

200 ml de leite de coco;

1 xícara de cacau em pó;

1 xícara de farinha de trigo.

Como preparar a receita:

Em um recipiente, coloque o coco ralado, o leite condensado e guarde. Depois disso, pegue um liquidificador e despeje os ovos dentro, a margarina, o leite, o açúcar e o leite de coco.

Bata a mistura e, em seguida, coloque o cacau e a farinha. Pegue a forma de bolo, unte com manteiga e despeje a massa de chocolate e a mistura de coco ralado que você deixou guardada lá no início do tutorial.

Leve a massa ao forno a 180 °C, por 40 minutos. Depois disso, é só desenformar e se deliciar.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SuperGostoso (@supergostoso)

