Conheça a cidade com praia que fica em Goiás e é parada obrigatória para quem vai ao Nordeste

Com paisagens exuberantes e diversas atividades ao ar livre, município é um verdadeiro achado do turismo no estado

Thiago Alonso - 20 de junho de 2024

Rio Corrente, Alvorado do Norte. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

Quem viaja do Centro-Oeste para o Nordeste do Brasil inevitavelmente passa pela BR-020 e se depara com uma cidadezinha pacata, com pouco mais de 8,4 mil habitantes, mas que deve ser considerada uma parada obrigatória em Goiás.

Isso porque Alvorada do Norte é um verdadeiro achado do turismo no estado. Com serras exuberantes e um curso d’água que forma uma praia urbana no município, qualquer um se encanta pelo local, que conta com uma beleza de tirar o fôlego.

Na costa do Rio Corrente, também conhecida como Praia do Povo, é possível desfrutar de um amplo espaço para recreação e contemplar a natureza de perto.

Por ser largo, raso e contar com pedras planas, o lugar é ideal para crianças e adultos, possibilitando um banho relaxante. Além disso, existem quiosques de vários tipos, com comidas e bebidas perto da praia.

Para os adeptos das trilhas e longas caminhadas pela natureza, a cidade também é cortada por um cruzamento que interliga a Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho, a Área de Proteção Ambiental da Serra Geral e, mais ao norte, o Parque Estadual de Terra Ronca.

Nesses locais, existem mais de 100 cavernas catalogadas, entre elas, a Caverna dos Ecos, a maior da América Latina, com uma extensão de 7 km.

Se isso não for o suficiente, as cachoeiras, corredeiras e trilhas espalhadas podem agradar os visitantes. Mas a jornada é longa, com algumas destas áreas indo de Alvorada do Norte até Mambaí, na divisa com a Bahia.

Já para quem prefere aventuras ao ar livre, o Parque Nacional da Serra Geral oferece uma experiência incrível para os amantes dos esportes radicais. Por exemplo, a trilha até a cachoeira Itiquirinha é ideal para os mais aventureiros, com um percurso de 700 metros sem paradas e uma dificuldade classificada como média.

Por fim, o município também contempla uma ampla programação cultural e religiosa. No dia 13 de dezembro, são colocadas velas acesas nas janelas, suplicando por Santa Luzia. Já no mês de junho, os três santos católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro, são celebrados com fogueiras.