Goiano vira assunto ao afirmar que irá se casar com cantora gospel famosa: “revelação de Deus”

Vídeo foi publicado na plataforma do TikTok e já acumula mais de 4,9 milhões de visualizações

Gabriella Pinheiro - 20 de junho de 2024

Goiano Alex Junio Araújo Silva. (Foto: Reproduyção/ TikTtok)

A certeza de que será o futuro marido da cantora gospel Mharessa Fernanda por parte do goiano Alex Junio Araújo Silva, conhecido como irmão Lek, deu o que falar nas redes sociais após o rapaz afirmar ter recebido uma “revelação de Deus” contando sobre o futuro ao lado da jovem.

O vídeo foi publicado na plataforma TikTok e, até o momento, já acumula mais de 4,9 milhões de visualizações, além de 164 mil curtidas.

Na gravação, o homem inicia afirmando que tudo teria começado entre 2020 e 2021 quando ele fez uma apresentação em uma igreja e uma mulher, que estava no local, teria questionado se ele era casado.

Ao responder que não, ela afirmou que, quando ele chegasse em casa, o rapaz deveria escrever de caneta em uma folha de papel o que ele queria em uma companheira.

O conselho foi seguido a risca pelo homem que, logo, passou a elencar os atributos que queria em uma futura esposa.

“Ela tinha que amar o Senhor mais que a mim, porque todas as namoradas que eu tive não amavam como deveria. […] Eu queria que essa mulher tivesse facilidade com a música para que a gente pudesse se unir e compor música para o Senhor”, diz.

As exigências também foram rígidas no que diz respeito à aparência física da futura esposa que, conforme ele, deveria ser de pele clara e ter olhos verdes.

“Queria que ela tivesse o metabolismo acelerado para quando ela tiver filhos porque quando ela tiver filhos ela fique com o corpo ‘daora'”, destacou.

Segundo Alex, passado um tempo, ele encontrou uma mulher que tinha as características físicas ideais, mas foi rejeitado por ela e, como consequência, passou a ver cenas do personagem Cirilo, do Carrossel, sendo rejeitado por Maria Joaquina.

Foi assim que ele acabou se deparando com um testemunho de Mharessa, que ficou conhecida por ser a dublê das personagens de Larissa Manoela na telenovela Cúmplices de um Resgate, no TikTok, e se interessou por ela.

Encantado, o rapaz passou a acompanhar a celebridade até que um dia, ele decidiu comentar em um vídeo dela no Youtube afirmando que Deus tinha um propósito na vida dela.

A mensagem foi respondida com um emoji por Mharessa, o que alimentou ainda mais a ideia do rapaz de que ele será o futuro marido de Mharessa Fernanda, que, inclusive, possui um namorado atualmente.

“E hoje eu tenho certeza que minha esposa se chama Mharessa Fernanda”.

Já no final do vídeo, ele aproveita para pedir desculpa para o namorado dela, mas garante que a revelação não é contra ele.

“Desculpa ai o namorado dela, não é nada pessoal contigo, eu sou apaixonado nela antes mesmo dela te conhecer”, finaliza.

Veja o vídeo: