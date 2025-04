Jovem de Anápolis viraliza ao mostrar erro inacreditável do marido na hora de registrar o filho

Deslize no cartório poderia causar anos de confusões

Natália Sezil - 22 de abril de 2025

Lorena Rosa compartilhou o erro no cartório de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de Anápolis viralizou, esta semana, ao compartilhar um feito inesperado: o segundo filho ter sido registrado no cartório com o mesmo nome do primeiro.

Lorena Rosa é agente de viagens na cidade e, pelas redes sociais, revelou que o responsável por isso foi o marido, que teria cometido um deslize no importante momento do registro.

Em uma conversa entre os dois, Leonardo envia uma mensagem com a foto da certidão recém-emitida e diz: “vem com a tropa do Leleo”.

O nome exibido até condiz com a mensagem – Lucas Leonardo – mas a mensagem da mãe, em resposta, aponta o erro. “Lucas 2.0?”, questiona.

Isso porque o nome escolhido aparece em dois documentos na família: o do bebê, que nasceu no dia 14 de abril de 2025, e do irmão mais velho dele, nascido em 28 de março de 2023.

Apesar do susto, a internauta garantiu que o erro logo foi consertado, exibindo a foto do marido no cartório enquanto ele refazia o registro. O nome correto do filho: Caio Leonardo.

O vídeo compartilhado pela agente de viagens ultrapassou 6 milhões de visualizações no Instagram, reunindo diversos comentários sobre a situação.

“Aconteceu comigo, também em Anápolis, no mesmo cartório“, revelou uma internauta. “É por isso que tenho duas tias chamadas Luciana”, compartilhou outro usuário.

Já uma terceira deu logo uma dica: “o meu mandei escrito no papel… e fiquei torcendo para não perder no caminho e esquecer“.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Rosa (@loriisrp1)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!