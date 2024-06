Hamburgueria de Goiânia vira alvo de ataque de argentinos e o motivo é inacreditável

Combinação foi bastante criticada pelos "hermanos", que até ameaçaram 'tirar internet' do Brasil

Davi Galvão - 20 de junho de 2024

Combinação dividiu opiniões entre os internautas. (Foto: @turco.hamburgueria)

Fale bem ou mal, o importante é comentar. Quem conhece e segue à risca o ditado é a Turco Hamburgueria, localizada em Goiânia, que viralizou recentemente em todo o país com a inovação de colocar doce de leite no lanche, juntamente com queijo, carne e bacon.

Porém, o sucesso ultrapassou as fronteiras brasileiras e se estendeu até a Argentina, país conhecido justamente pela qualidade da iguaria produzida por lá.

Os “hermanos” compareceram em peso na publicação original da hamburgueria, que já conta com mais de 4 milhões de visualizações, para expressar os descontentamentos acerca da receita.

“Como argentino, venho pedir que deixem o doce de leite fora dessas coisas. Obrigado”, disse um dos internautas, em espanhol.

“Acabem com a internet do Brasil” e “A gente dá o doce de leite para eles fazerem isso”, brincaram outros conterrâneos.

Porém, o hambúrguer também foi apreciado, especialmente por brasileiros, que pareceram aprovar a mistura de sabores.

“Eu acho que deve ser maravilhoso!!! Porque fica agridoce”, comentou uma.

“Agridoce! Tem alguns hambúrgueres com geleia que ficam divinos, disse outra.