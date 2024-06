6 erros que estão levando sua conta de energia a ficar mais cara no fim do mês

Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença

Pedro Ribeiro - 21 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/ Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

No final do mês, a conta de energia pode ser um grande problema para o bolso. Ainda mais se a bandeira da sua região estiver no amarelo ou vermelho.

Além disso, existem alguns hábitos que você pode estar fazendo que são inimigos da conta de energia. Então acredite, pequenas mudanças podem fazer grande diferença.

Saiba identificar esses erros e diminua o valor da conta.

6 erros que estão levando sua conta de energia a ficar mais cara no fim do mês

1. Uso Excessivo de Ar-Condicionado e Ventilador

Para começar, manter o ar-condicionado ou o ventilador ligado o tempo todo, especialmente em temperaturas extremas, pode aumentar muito sua conta de energia.

No entanto, para evitar isso, use a programação do ar-condicionado que ajusta a temperatura automaticamente conforme o horário do dia e suas necessidades.

No caso do ventilador não tem jeito, quando ninguém estiver no ambiente, desligue-o.

2. Equipamentos e Eletrodomésticos Antigos

Usar aparelhos antigos, que consomem muita energia, é um erro comum.

Para resolver isso, pense em trocar esses aparelhos por modelos mais novos com certificação de eficiência energética, como o selo Procel no Brasil.

Dessa maneira, esses novos modelos consomem menos energia e podem diminuir bastante sua conta de luz.

3. Deixar Dispositivos em Modo Standby

Outro fato que pode estar deixando sua conta de energia mais cara é deixar televisores, computadores e outros dispositivos eletrônicos em modo standby.

Isto é, quando você apenas desliga pelo controle remoto, o consumo continua acontecendo.

Então, para evitar esse desperdício, desligue completamente os aparelhos ou use tomadas inteligentes que cortam a energia quando os dispositivos não estão em uso.

Com isso, você evita um consumo desnecessário e economiza na conta de luz.

4. Iluminação Ineficiente

Usar lâmpadas incandescentes, que consomem muita energia, é outro erro comum.

Para corrigir isso, troque essas lâmpadas por modelos de LED, que são mais eficientes e duram mais.

Além disso, aproveite ao máximo a luz natural e sempre apague as luzes ao sair de um cômodo para economizar.

Dessa forma, você reduz o consumo e a conta de energia.

5. Falta de Manutenção dos Equipamentos

A falta de manutenção regular dos eletrodomésticos pode aumentar a sua conta.

Portanto, faça uma revisão periódica desses aparelhos para garantir que estejam funcionando de maneira eficiente.

6. Isolamento Térmico Inadequado

Por fim, casas mal isoladas deixam o calor entrar ou sair facilmente, aumentando a necessidade de aquecimento ou refrigeração constante.

Para melhorar isso, instale janelas de vidros duplos, vedando frestas em portas e janelas e usando cortinas térmicas.

Com um bom isolamento, você mantém a temperatura interna estável e reduz a necessidade de usar aquecedores ou condicionadores de ar com frequência.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades em tempo real!