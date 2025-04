Governo Federal anuncia novidade que pode beneficiar a classe média

Pedro Ribeiro - 01 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O Governo Federal está prestes a anunciar uma grande novidade que promete impactar positivamente a classe média.

Trata-se da criação de uma nova faixa do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), que agora passará a atender famílias com renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

A medida visa facilitar o acesso à moradia para esse público, oferecendo financiamento com condições mais vantajosas do que as praticadas pelos bancos tradicionais.

Saiba todos os detalhes a seguir.

O programa do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida, que já beneficia famílias de baixa e média renda, agora terá uma nova categoria: a Faixa 4.

Essa faixa permitirá o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil para famílias que possuem renda mensal entre R$ 8 mil e R$ 12 mil.

Os juros para essa nova faixa serão de aproximadamente 10% ao ano.

Embora a taxa seja superior às oferecidas para famílias de menor renda dentro do programa, ainda será mais baixa do que a praticada pelo mercado imobiliário.

Dessa forma, o Governo Federal busca oferecer uma alternativa viável para que a classe média também tenha acesso a crédito facilitado para a compra da casa própria.

Benefícios para os cotistas do FGTS

Outro ponto importante do novo pacote é que os cotistas do FGTS também poderão contar com descontos no financiamento, assim como ocorre com as faixas anteriores do programa.

Essa iniciativa torna o crédito habitacional ainda mais acessível para quem deseja adquirir um imóvel.

Para viabilizar a nova faixa do Minha Casa Minha Vida, o Governo Federal utilizará recursos do Fundo Social do Pré-Sal e da Caixa Econômica Federal. O aporte será distribuído da seguinte forma:

Fundo Social do Pré-Sal: R$ 15 bilhões.

R$ 15 bilhões. Caixa Econômica Federal: R$ 5 bilhões.

Com esse montante, o governo pretende garantir a expansão do programa e atender um número maior de famílias.

Expansão do programa e novos benefícios

Além da nova faixa de financiamento, o Governo Federal também deve anunciar em breve uma linha de crédito específica para a reforma de imóveis.

Essa medida visa auxiliar famílias que já possuem um imóvel, mas necessitam de melhorias e manutenções.

A expectativa é que essa nova linha de crédito seja divulgada em abril.

Faixas atuais do Minha Casa Minha Vida

Atualmente, o programa Minha Casa Minha Vida está dividido em três faixas, voltadas para famílias com diferentes níveis de renda. Confira como funciona cada uma delas:

Faixa 1 Renda mensal urbana: até R$ 2.640,00; Renda anual rural: até R$ 31.680,00.

Faixa 2 Renda mensal urbana: de R$ 2.640,01 a R$ 4.400,00; Renda anual rural: de R$ 31.608,01 a R$ 52.800,00.

Faixa 3 Renda mensal urbana: de R$ 4.400,01 a R$ 8.000,00; Renda anual rural: de R$ 52.800,01 a R$ 96.000,00.



Com a inclusão da nova faixa, o programa passará a atender também famílias de renda média, ampliando seu impacto na sociedade.

Quando o anúncio será feito?

O presidente Lula deve fazer o anúncio oficial da nova faixa do Minha Casa Minha Vida em abril, após retornar de viagens internacionais ao Japão e ao Vietnã.

Essa medida é uma promessa do governo desde 2023 e está alinhada às iniciativas de ampliação do acesso à moradia para a população.

Com a criação da Faixa 4 e o lançamento da linha de crédito para reformas, o Governo Federal dá um passo importante na inclusão da classe média dentro das políticas habitacionais.

