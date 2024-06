6 faculdades perfeitas para quem tem mais de 35 anos e quer recomeçar

Cansou do emprego atual e quer tentar uma nova carreira? Vamos te ajudar!

Magno Oliver - 21 de junho de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O mercado de trabalho às vezes consegue ser até mesmo desumano com algumas profissões, principalmente quando os trabalhadores passam dos 35 anos.

Conforme a idade vai chegando, as oportunidades vão diminuindo junto. E nesse momento, a vontade de largar tudo e conhecer novas faculdades fala mais alto.

Pensando nisso, um levantamento feito pelo Sebrae trouxe uma listagem com algumas faculdades que estão de portas abertas para trabalhadores na categoria dos 35+ que querem recomeçar no mercado de trabalho.

6 faculdades perfeitas para quem tem mais de 35 anos e quer recomeçar

1. Administração de empresas

O curso de Administração de Empresas é ideal para quem quer recomeçar uma nova vida profissional.

Isso porque a formação fornece subsídios para que você consiga gerenciar negócios de todos os tipos, o que vai te trazer uma visão mais sistêmica dos processos organizacionais e do mercado de trabalho como um todo. O melhor é que a remuneração inicial é de R$ 3.400 a R$ 6.800.

2. Recursos Humanos

O curso de Recursos Humanos vai te ajudar a se profissionalizar ainda mais e conseguir uma vaga em qualquer empresa.

A formação promove o desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento, departamento pessoal, treinamento e Desenvolvimento, Consultoria e Recrutamento. Os salários vão de R$ 3.100 a R$ 7.300.

3. Marketing e vendas

Com duração de 3 a 4 anos, você se especializa em dois campos que são pilares do lucro de uma empresa: as vendas e o marketing.

Na graduação, você aprende disciplinas teóricas e práticas, comportamento do consumidor, vendas, negociação, entre outras. A remuneração é bem interessante e o mercado sempre precisa de profissionais qualificados. Para se ter uma ideia, os salários vão de R$ 4.500 a R$ 9.300.

4. Direito

Conhecer as leis que regem a vida em sociedade é fundamental para qualquer ser humano. Então que tal recomeçar iniciando uma nova fase na carreira de advocacia?

Assim, você começa ganhando uma grana ajudando as pessoas com os mais diversos problemas no mundo jurídico. Além da atuação de advogado, dá para seguir carreira em concursos públicos, cujas remunerações são maiores. Salário inicial de R$ 2.400 a R$ 8.300.

5. Gestão comercial

Nessa graduação de duração de dois anos, você aprende sobre prospecção de novos clientes, negociação de contratos, elaboração de propostas comerciais, entre outros. Assim, no cargo de gestor comercial se inicia ganhando R$ 3.100, podendo ganhar até R$ 7.083 mensais.

6. Estética, cosmética e barbearia

Por fim, a área da estética tem crescido cada vez mais no Brasil e a procura por atendimento na área só tem aumentado.

Então, se você deseja entrar no ramo, o curso em estética e cosmética tem duração de 2 anos em média. O salário de esteticista e cosmetólogo gira em torno de R$ 2.280,inicialmente. No campo masculino, o curso completo de barbearia tem ajudado muitos profissionais a se reinventarem no mercado de trabalho.

