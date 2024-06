Animação mais aguardada do ano é o grande destaque dos cinemas de Goiânia

“Divertida Mente 2” promete alegrar a criançada, mas também emocionar os adultos

Ruan Monyel - 21 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Disney – Pixar)

Nesta semana, as telonas do Flamboyant e do Passeio das Águas, em Goiânia, prepararam uma programação muito especial para os amantes da sétima arte, com sessões em diversos horários para a animação mais esperada do ano.

O filme já é o assunto do momento nas redes sociais, sendo a grande aposta da Pixar em 2024, prometendo encantar os pequenos e tocar os adultos com novas emoções que fazem parte do amadurecimento.

Em “Divertida Mente 2”, continuação direta do primeiro filme lançado há nove anos, continuamos acompanhando a história de Riley, que agora tem 13 anos e passa pela pré-adolescência.

Assim como na animação anterior, a personagem é movida por sua “sala de controle mental”, que neste capítulo passa por modificações e novas emoções surgem para bagunçar ainda mais a cabeça da jovem.

Agora, as antigas emoções devem aprender a lidar com os novos inquilinos enquanto tentam manter a operação em pleno funcionamento. Porém, amadurecer não é tão fácil quanto eles pensam.

“Divertida Mente 2” promete cenas hilárias, entremeadas a momentos de reflexão e emoção, que vão encantar todas as idades. Corra para garantir o seu ingresso, pois sessões em 2D e 3D já estão disponíveis. Veja o trailer:

E caso prefira cenas mais eletrizantes, os filmes “Bad Boys: Até o Fim” e “Clube dos Vândalos” são a dose certa de adrenalina que você procura.

Outros títulos, como “Avassaladoras 2.0”, “Bandida: A Número Um”, “Garfield – Fora de Casa” e “Planeta dos Macacos: O Reinado” também estão com ingressos disponíveis durante a semana.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!