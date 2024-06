Câmera flagra o momento exato em que mulher é atropelada por carro em Goiânia

Condutor estava com a CNH vencida e foi submetido ao teste do bafômetro

Davi Galvão - 21 de junho de 2024

Câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. (Foto: Reprodução)

Enquanto descarregava as compras do porta-malas do carro, uma mulher, de 31 anos, foi atropelada e prensada violentamente por outro veículo, que a atingiu e a deixou comprimida os automóveis, no bairro Vila Jardim Pompeia, em Goiânia.

Câmeras de segurança de casas vizinhas registraram o momento do acidente, ocorrido na última quarta-feira (19), quando o Volkswagen Golf, não reduziu a velocidade e menor menção de desvio, impactando contra a vítima.

Com a batida, a mulher fica momentaneamente presa entre ambos os carros, até que o veículo que causou o acidente chega um pouco para trás e ela cai no chão, aparentando estar lesionada.

Segundos após, o motorista, de 28 anos, aparece nas imagens descendo do carro enquanto populares se reúnem para prestar auxílio.

As autoridades foram acionadas e o Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Foi constatado que ela havia tido os ossos da tíbia e fíbula de ambas as pernas esmagados, além de apresentar fraturas expostas na região.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou o consumo de álcool, porém ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, tendo sido assinado um auto de infração. A vítima foi orientada acerca dos procedimentos legais que poderá tomar e os veículos foram liberados.

O Portal 6 solicitou o quadro clínico da paciente ao hospital, mas ainda não obteve retorno.