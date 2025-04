Idoso de 75 anos é resgatado após quase uma década em trabalho análogo à escravidão

Vítima morava em um cômodo separado da casa, junto a animais e carne em estado de apodrecimento

Natália Sezil - 01 de abril de 2025

Idoso foi encontrado em uma propriedade rural de Hidrolândia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Um idoso, de 75 anos, foi resgatado de trabalho análogo à escravidão, nesta segunda-feira (31), em uma propriedade rural remota em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia.

A ação compôs a Operação Alforria, realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após uma comunicação formal do Ministério Público (MPGO), que indicava a realização dos delitos.

Diante das alegações, a propriedade foi identificada e equipes estiveram no local, onde encontraram a vítima no quintal, executando trabalho braçal, com uma pá e um carrinho de mão.

Questionado pelas autoridades, o idoso contou que prestava serviços no local há aproximadamente oito anos, sem receber qualquer tipo de pagamento.

A “assistência” limitava-se a alimentação e moradia – a qual também era precária. Ali, as equipes constataram que a vítima não dormia na casa principal, mas em um local distinto.

As condições encontradas eram insalubres, com “absoluta precariedade higiênico-sanitária”, segundo a corporação.

Além de conviver junto a animais, como galinhas e cães, a vítima também lidava com a presença de carne podre no cômodo.

Diante disso, a Polícia Técnico-Científica também esteve presente na ocorrência, para realizar perícia no local.

O proprietário do imóvel foi autuado em flagrante delito, e os fatos foram comunicados ao MP.

Agora, o órgão deve ficar responsável pelas providências cabíveis.

