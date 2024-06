Homem é morto a tiro após intensa discussão no “Bar do Show”

Bate-boca teria começado quando envolvidos estavam em uma praça próxima do estabelecimento

Gabriella Pinheiro - 21 de junho de 2024

Homem é morto à tiro em bar, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Uma calorosa discussão terminou em tragédia no “Bar do Show”, após um homem, de 42 anos, ser assassinado a tiro no estabelecimento. O caso aconteceu na quinta-feira (20), em Santa Helena de Goiás.

Tudo teria ocorrido quando o suspeito, de 32 anos, e a vítima iniciaram um bate-boca em uma praça, que fica em frente ao comércio, no setor Tempo Novo.

Ainda no espaço público, populares teriam conseguido separar os envolvidos. Minutos depois, o homem teria ido até o estabelecimento e, na sequência, o suposto autor também compareceu no mesmo espaço.

Assim, começaram uma nova discussão, com direito a xingamentos por parte da vítima e até empurrões, fazendo com que o suspeito deixasse o bar.

Entretanto, cerca de cinco minutos depois, ele teria retornado, em uma motocicleta, com uma arma e disparado contra a vítima, acertando o lado esquerdo do peito e fugindo na sequência.

A Polícia Militar (PM) e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e encontraram a vítima caída, perto do balcão, já sem sinais vitais.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolhimento do corpo e as autoridades iniciaram as diligências para localizar o responsável.