Média salarial goiana é a menor entre todos os estados do Norte e Centro-Oeste

Estudo do IBGE também apontou quais são as áreas de atuação com os maiores salários médios

Davi Galvão - 21 de junho de 2024

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados econômicos referentes aos estados e municípios de todo o Brasil, evidenciando as discrepâncias entre as localidades.

Em Goiás, o valor médio do salário da população ficou em R$ 3.023,61, o que coloca o ente federativo na 17ª posição em relação ao restante do país.

Chama bastante atenção o fato de Goiás ter o índice em questão menor do que todos os outros estados do Centro-Norte do Brasil, ficando logo atrás de Rondônia, que registrou R$ 3.127,21 como média. Para se ter ideia, a média no país R$ 3.542,19.

As unidades da federação com melhor média são o Distrito Federal, o Amapá e São Paulo, onde as remunerações são de R$ 5.902,12; R$ 4.190,94 e R$ 4.147,84, respectivamente.

Por outro lado, as piores médias quando se fala de salário ficam para os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, onde os trabalhadores recebem em torno de R$ 2.781,60; R$ 2.784,48 e R$ 2.798,50.

Com relação ao melhor salário médio mensal pago em Goiás, destaca-se o setor de eletricidade e gás, com R$ 9.206,78, o equivalente a 7,6 salários mínimos. Em seguida, ficou a área de seguros e serviços relacionados, com R$ 6.196,84 e administração pública, defesa e seguridade social, com R$ 4.990,31.