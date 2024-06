Membros de torcida organizada são condenados por tentarem matar adolescentes em Goiânia

Suspeitos ainda foram punidos por roubo, após tomarem camisetas de vítimas, que torcem para time rival

Da Redação - 21 de junho de 2024

Câmeras de segurança registraram o caso. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou três membros de uma torcida organizada a cumprirem penas que variam de quatro a 16 anos de prisão pelos crimes de tentativa de homicídio e roubo, praticados em 2021, após um jogo de futebol em Goiânia.

Inicialmente, 12 pessoas eram investigadas, mas o juiz Jesseir Coelho de Alcântara, responsável pelo caso, liberou nove delas, incriminando apenas o trio.

Vanderlei Alves dos Santos Júnior foi sentenciado a 16 anos de detenção por duas tentativas de homicídio e roubo, enquanto Cleuton dos Santos Araújo e Tahylná Alves Porte de Oliveira foram punidos com quatro anos de reclusão e 10 dias-multa cada um, somente pelo delito de roubo.

O grupo, que foi denunciado em setembro de 2021 pelo promotor de Justiça Cláudio Braga Lima, do Ministério Público de Goiás (MPGO), foi condenado por um Tribunal do Júri de Goiânia.

Relembre o caso

Os indivíduos se envolveram em um crime em abril de 2021, quando, após uma partida, eles saíram em três carros pela capital com a intenção de agredir torcedores rivais e roubar as camisetas deles para mostrar a força da torcida.

Após algum tempo dirigindo, Vanderlei, um dos acusados, avistou dois adolescentes que usavam as vestes do time adversário. Ele então jogou o carro sobre a calçada, atropelando os menores, sendo que um deles foi arremessado para a frente do veículo, enquanto o outro caiu na calçada ao lado.

Após isso, outro réu, Cleuton, desceu do carro, os cercou e, juntamente com outras pessoas, roubou a camiseta.

Ainda no mesmo dia, mas em outro ponto do bairro, Tahylná avistou uma adolescente com a roupa do time rival. Ela desceu do carro, sacou uma arma e ameaçou a garota, obrigando-a a entregar a camiseta e ficar apenas de sutiã no meio da rua.

Câmeras de segurança da região registraram ação dos criminosos, realizada em plena luz do dia.