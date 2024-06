Partiu cinema? Confira o que está sendo exibido nas telonas de Anápolis

Da animação ao terror, uma programação diversa promete agradar os amantes da sétima arte

Ruan Monyel - 21 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/ Disney – Pixar/ Sony Pictures/ Paris Filmes)

Mora em Anápolis e está sem ideia do que fazer neste fim de semana? Aqui vai uma boa razão para sair de casa: curtir um cinema! A cidade está repleta de opções para os cinéfilos de plantão, contando com uma programação variada.

Desde grandes lançamentos de Hollywood até produções nacionais imperdíveis, as telonas de Anápolis estão exibindo filmes que vão garantir entretenimento para toda a família. Se liga nas principais estreias:

A animação mais aguardada da Pixar, “Divertida Mente 2”, já está entre nós com sessões em 2D e 3D, incluindo uma exibição especial para pessoas autistas. No novo filme, a garotinha Riley, agora com 13 anos de idade, passa por novas descobertas na vida e, consequentemente, outras emoções são adicionadas à “sala de controle mental” da jovem. O longa promete encantar e emocionar todas as idades. Veja o trailer:

Os detetives mais amados do cinema estão de volta em uma nova aventura eletrizante, “Bad Boys: Até o Fim”. No mais novo e diferente capítulo da franquia, a dupla passa a ser a mais procurada de Miami e, agora, eles precisam lutar para limpar a imagem e preservar o legado que carregam. O humor ácido e cenas repletas de ação já são marcas registradas dos filmes, e neste não é diferente. Confira:

E é claro que não poderia faltar uma produção nacional na programação. O longa de ação “Bandida – A Número Um” narra a história de Rebeca, que foi vendida para um traficante aos 9 anos. Anos se passam e, em meio à guerra por território nas favelas, Rebeca se torna a comandante da Rocinha. O filme retrata uma realidade violenta e brutal. Assista ao trailer:

Durante a semana, outros títulos também estão com sessões abertas, como “Planeta dos Macacos: O Reinado”, “Os Estranhos: Capítulo Um” e “Clube dos Vândalos”. Corra e garanta seu ingresso.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!