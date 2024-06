Pesquisa de universidade americana revela quanto será temperatura em Goiânia daqui a quase 60 anos

Projeto recebeu o nome de Future Urban Climates e oferece tanto uma perspectiva realista do panorama futuro, quanto uma opção otimista

Samuel Leão - 21 de junho de 2024

Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Secretaria de Mobilidade)

Como estará o clima em Goiânia daqui a 56 anos? Parece uma realidade muito distante, mas, para cientistas da Universidade de Maryland (EUA), já dá para fazer uma projeção sobre a data.

Isso porque, em uma pesquisa climática, eles desenvolveram um mapa interativo, o qual apresenta previsões em 2080 para mais de 40 mil cidades ao redor do mundo. Dentre elas, estão diversas representantes brasileiras, incluindo Goiânia.

O projeto recebeu o nome de Future Urban Climates, e oferece tanto uma perspectiva realista do panorama futuro, quanto uma opção na qual as emissões de gases do efeito estufa foram controladas, por meio de uma transição energética sustentável.

Na primeira perspectiva, Goiânia é apontada com um aumento de aproximadamente 5,9 ° C no verão. Portanto, se atualmente as médias nessa época ficam na marca dos 30,9 °C, no futuro devem chegar aos 36,8 °C, além de ficar 19% mais seco.

Já no inverno, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, teve uma média maior que o verão em 2023, e as temperaturas de 32,1 °C devem alcançar também a marca dos 36,8 ° C, com uma redução de 5,9% na umidade.

Ainda foi apontado na pesquisa que, nesse cenário, a capital goiana teria condições parecidas com a cidade de El Zulia, na Colômbia. Outro exemplo, a apenas 200 km, é Brasília, que terá variações parecidas, com cerca de 6 °C a mais no verão e aproximadamente 4,4 ° C no inverno.

Na opção que apresenta um futuro otimista, no qual as recomendações de redução na emissão de gases do efeito estufa são seguidas, o aumento máximo das temperaturas fica em 1,5 °C, assim como prevê o Acordo de Paris.