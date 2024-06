‘Sobrinho’ mata idoso após descobrir que ele fazia favores para igreja em troca de foto de crianças

Suspeito, de 20 anos, teria sido tomado por "ódio interno" que o levou a cometer o crime

Thiago Alonso - 21 de junho de 2024

Câmeras de segurança registraram o suspeito após o crime. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um idoso, de 63 anos, foi assassinado, na última quarta-feira (19), após, supostamente, ter contado para um “sobrinho” que conseguia fotos de crianças em troca de ajudas financeiras para uma igreja na qual ele frequentava, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF).

No dia do crime, a vítima teria mostrado as imagens para o suspeito, que, apesar de não possuir nenhum parentesco, era considerado “sobrinho por consideração”.

Assim, ao ver as fotografias — que não tiveram o teor divulgado pela Polícia Civil (PC) — o jovem, de 20 anos, teria sido tomado por um “ódio” interno.

Logo, ele teria levado o idoso para “um lugar tranquilo”, onde o teria amarrado com um fio de celular e o golpeado com uma faca até a morte.

Após o assassinato, o suposto autor teria fugido do local, mas foi identificado por câmeras de segurança de região.

Deste modo, por meio de uma operação conjunta entre a Polícia Militar (PM), agências de inteligência e outras equipes de segurança pública, o suspeito teria sido localizado e preso enquanto se escondida em casa.

Na residência, foram encontradas as roupas que o jovem teria usado no momento do crime, juntamente com o celular e a carteira da vítima.

Agora, a PC iniciará uma investigação a fim de investigar a conduta do idoso, sob o crime de aliciamento de menores.