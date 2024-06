Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 13,2 mil

Oportunidades contemplam níveis fundamental, médio, técnico e superior e contam com carga horária de 40h semanais

21 de junho de 2024

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Mineiros, município no Sudoeste goiano, está chegando ao fim. As inscrições para o certame se encerram já na próxima sexta-feira (28).

São oferecidas 478 vagas, para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, com carga horária de até 40h semanais e salários que podem chegar a R$ 13.203,22.

As candidaturas devem ser feitas pelo site da UNIFIMES. É necessário pagar uma taxa de R$ 90 a R$ 150.

Dessa forma, os concorrentes serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, que devem ser realizadas no dia 11 de agosto. Também será aplicada uma etapa extra, com avaliação de títulos.

Confira todas as vagas disponibilizadas:

Administrador (01)

Agente Administrativo – Administração Direta (06)

Agente Administrativo – IPREMIN (02)

Auxiliar Administrativo – MineirosPrev

Agente de Sinalização Viária (04)

Agente Educativo de Inclusão – Apoio (15)

Agente Educativo de Inclusão – Intérprete (01)

Agente Municipal de Trânsito (06)

Analista de Sistemas SMS (01)

Analista e Fiscal Ambiental (01)

Assistente Social FMS (01)

Assistente Social Técnico (08)

Atendente (02)

Auxiliar de Farmácia (03)

Auxiliar de produção – Pedreiro (05)

Auxiliar de Saúde Bucal (08)

Auxiliar de Secretaria (10)

Auxiliar de Serviços – Praças e Jardins (04)

Auxiliar de Serviços de Saúde (08)

Auxiliar de Serviços Gerais (30)

Auxiliar de Serviços Gerais – MineirosPrev

Biomédico/Farmacêutico Bioquímico (04)

Cirurgião Dentista (02)

Cirurgião Dentista Endodontista (01)

Cirurgião Dentista Odontopediatra (01)

Cuidador (02)

Educador Físico – Saúde (01)

Enfermeiro (03)

Enfermeiro Obstetra (01)

Engenheiro Ambiental (01)

Engenheiro Civil (01)

Engenheiro Eletricista (01)

Engenheiro Florestal (01)

Farmacêutico (02)

Farmacêutico Auditor (01)

Fiscal de Arrecadação (03)

Fiscal de Obras e Posturas (03)

Fiscal de Vigilância Sanitária (01)

Fisioterapeuta (03)

Fisioterapeuta em Terapia Intensiva UTI (02)

Fonoaudiólogo (02)

Médico Anestesista (01)

Médico Angiologista (01)

Médico Auditor (01)

Médico Cardiologista (01)

Médico Cirurgião (01)

Médico Clínico Geral (02)

Médico Endocrinologista (01)

Médico Ginecologista/Obstetra (01)

Médico Infectologista (01)

Médico Nefrologista (01)

Médico Neurologista (01)

Médico Ortopedista (01)

Médico Otorrinolaringologista (01)

Médico Pediatra (01)

Médico Pneumologista (01)

Médico Proctologista (01)

Médico Psiquiatra (02)

Médico Radiologista (01)

Médico Reumatologista (01)

Médico Ultrassonografista (01)

Médico Urologista (01)

Merendeira (15)

Monitor de Creche (15)

Motorista (10)

Nutricionista FMS (01)

Nutricionista Técnico (01)

Nutricionista TNEP (01)

Operador de Máquinas (05)

Porteiro Servente (20)

Procurador (02)

Professor de Educação Física (05)

Profissional do Magistério – Pedagogo (180)

Psicólogo Técnico (04)

Recepcionista (07)

Secretária – MineirosPrev

Técnico de Enfermagem (15)

Técnico em Informática (04)

Técnico em Radiologia (02)

Telefonista (01)

Topógrafo (01)

Vigia (12)

Vigia Unidade Escolar (04)

Para mais informações, leia o edital.