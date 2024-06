6 frases que transformam na hora uma pessoa que é bonita em feia

Por mais linda que ela seja, algumas atitudes e dizeres podem quebrar todo o encanto

Ruan Monyel - 22 de junho de 2024

A aparência física, embora seja um fator muito importante na atração, não é tudo, pois existem alguns comportamentos e dizeres que transformam até a pessoa mais bonita em feia.

O conceito de beleza é algo muito relativo, afinal, o que é atraente para alguns pode não “encher os olhos” dos outros.

E, por mais lindo que alguém seja, algumas frases e atitudes têm o poder de quebrar qualquer encanto, pois a beleza de verdade é a que vem de dentro.

6 frases que transformam na hora uma pessoa que é bonita em feia

1. “Você tem alguma ideia de quem eu sou?”

Esta frase já diz tudo por si só, sendo um belo exemplo de prepotência e superioridade, geralmente usada por aqueles que se acham melhores que os outros.

Enquanto a humildade é uma qualidade admirada, a arrogância causa aversão instantânea, e até um príncipe encantado vira sapo ao preferir essas palavras.

2. “Eu nunca erro”

Embora errar seja uma consequência humana, algumas “estrelinhas” acham que são incapazes de cometer erros e sempre acabam culpando os outros.

A incapacidade de admitir erros e evoluir com eles rapidamente transforma qualquer pessoa bonita em feia.

3. “Fulano não serve para nada mesmo”

Dizer algo assim é um reflexo direto do caráter de alguém, pois, além de maldoso, pode acabar com a autoestima do outro.

A beleza de quem faz esse tipo de afirmação é rapidamente apagada, dando lugar à negatividade que ela irradia.

4. “Eu não me acho, eu sou”

Embora seja uma típica legenda para foto do Facebook, algumas pessoas não só dizem como vivem esse tipo de afirmação.

Esse é, sem dúvidas, aquele tipo de frase que faz os outros revirarem os olhos e pegarem ranço instantâneo de alguém.

5. “Acho isso um grande mimimi”

Minimizar ou desrespeitar as vivências e sentimentos dos outros é uma tremenda falta de sensibilidade e empatia, que transforma até a pessoa mais bonita em feia.

Afinal, quando alguém menospreza as dores dos demais, só mostra que enxerga apenas o próprio umbigo, sendo incapaz de se colocar no lugar dos outros.

6. “Isso é coisa de gente pobre”

Por fim, essa é uma frase típica de gente soberba e que acha que o dinheiro é tudo na vida.

Esse desprezo por pessoas com menor poder aquisitivo, além de ser um ato babaca, é um sinal claro de preconceito e insensibilidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!